23 ноября в мэрии Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

В понедельник, 23 ноября, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Также чиновники отчитаются о выполнении текущих дел. Наталья Котова выслушает подчинённых, задаст необходимые вопросы и даст новые поручения.

Посмотреть прямую трансляцию совещания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.