23-градусное тепло сохраняется в Челябинской области

Бабье лето в самом разгаре

Сегодня, 29 сентября, в Челябинской области воздух вновь прогреется до +20 градусов и выше. Дождей по-прежнему не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями и максимум +22 градуса. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

До +20 градусов воздух прогреется в Магнитогорске. Также облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В горных районах прохладнее — до +18 градусов. Ветер западный до семи метров в секунду. Пасмурно.

В Троицке воздух прогреется до +22 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В целом по области будет от +18 до +23 градусов. Ветер преимущественно слабый, но порывы могут достигать 16 метров в секунду. Переменная облачность, дождей не будет.