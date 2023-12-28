Завершается 2023 год. Он был годом открытий и потрясений, полным аномальностей, в том числе и в погоде, и годом возвращения к традициям, истокам и ценностям. Информагентство «Первое областное» предлагает вместе с нами вспомнить этот год в ярких моментах. Всего 23 кадра, которые отражают наш уходящий 2023-й.
В этом году началось строительство межвузовского кампуса мирового уровня*. На сегодняшний день уже возведены здания общежитий, но мы решили показать первый момент земляных работ на месте стройки.
Несомненно, этот год можно назвать годом дорожных работ.
Продолжаем дорожную тему. В Челябинске открыто производство троллейбусов.
Беспрецедентное поступление общественного транспорта отметили все южноуральцы, новые автобусы получили в каждом муниципалитете.
На заводе «Буран» запустили производство нефтяного оборудования.
Через ТЛК «Южноуральский» впервые запустили доставку груза из Владивостока.
В Челябинске начали собирать дроны и БПЛА и открыли курсы работы с ними.
Челябинск за год не раз становился столицей различных форумов и масштабных мероприятий. Так, Русский экономический форум (на фото) собрал экспертов федерального уровня, а Детский экологический форум (на заглавном фото) посетили дети со всей страны.
Презентация павильона Челябинской области на международной выставке в ВДНХ «Россия» прошла с размахом, но чуть с меньшим официозом.
Гости в Челябинскую область приезжали с завидной регулярностью. На снимке - премьера фильма «Повелитель ветра».
Регион еще и становился площадкой для съемок фильмов. Сергей Безруков играет роль адвоката Федора Плевако.
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