23 фото показали события уходящего 2023 года

Вспомним наиболее яркие для Челябинской области моменты

Завершается 2023 год. Он был годом открытий и потрясений, полным аномальностей, в том числе и в погоде, и годом возвращения к традициям, истокам и ценностям. Информагентство «Первое областное» предлагает вместе с нами вспомнить этот год в ярких моментах. Всего 23 кадра, которые отражают наш уходящий 2023-й.В этом году началось строительство межвузовского кампуса мирового уровня*. На сегодняшний день уже возведены здания общежитий, но мы решили показать первый момент земляных работ на месте стройки.Несомненно, этот год можно назвать годом дорожных работ.Продолжаем дорожную тему. В Челябинске открыто производство троллейбусов.Беспрецедентное поступление общественного транспорта отметили все южноуральцы, новые автобусы получили в каждом муниципалитете.На заводе «Буран» запустили производство нефтяного оборудования.Через ТЛК «Южноуральский» впервые запустили доставку груза из Владивостока.В Челябинске начали собирать дроны и БПЛА и открыли курсы работы с ними.Челябинск за год не раз становился столицей различных форумов и масштабных мероприятий. Так, Русский экономический форум (на фото) собрал экспертов федерального уровня, а Детский экологический форум (на заглавном фото) посетили дети со всей страны.Презентация павильона Челябинской области на международной выставке в ВДНХ «Россия» прошла с размахом, но чуть с меньшим официозом.Гости в Челябинскую область приезжали с завидной регулярностью. На снимке - премьера фильма «Повелитель ветра».Регион еще и становился площадкой для съемок фильмов. Сергей Безруков играет роль адвоката Федора Плевако.