220 мешков мусора собрали волонтеры с пляжа Шершневского водохранилища в Челябинске

Субботник прошел в рамках Всероссийской акции «Вода России»

В минувшие выходные более 500 жителей Челябинска пришли на городской пляж Шершневского водохранилища, чтобы внести свою лепту в улучшение экологии и очистить пляж водоема от мусора. Всего волонтеры собрали 120 мешков пластика, 50 — стекла, 32 — бытового мусора и 18 — металла, сообщили в пресс-службе акции «Вода России».

Всероссийская акция стала кульминацией Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который проходил на прошлой неделе в Челябинске в поддержку мероприятий национального проекта «Экология». Как сообщил в приветственном видео губернатор Челябинской области Алексей Текслер, регион участвует в акции уже шестой год подряд и входит в топ‑10 самых активных.

«Участие в уборке прибрежных территорий за это время приняли более 10 тысяч волонтеров. И я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за тот вклад, который вы сознательно делаете в сохранение природы для будущих поколений. Регион уже много лет входит в десятку самых активных регионов по количеству участников акции „Вода России“, спасибо всем за такую активную позицию»,— поблагодарил губернатор.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев также поприветствовал участников акции и подчеркнул, что сохранение благоустройства прибрежной зоны популярного у горожан Шершневского водохранилища имеет важное значение для формирования комфортной среды.

«Проводя акцию „Вода России“, мы стремимся не только к очищению водоема, но и к воспитанию экологического сознания у граждан, подчеркивая важность бережного отношения к природным ресурсам»,— добавил он.

Общими усилиями участники акции собрали 220 мешков различного мусора. Среди интересных находок оказались сломанный мобильный телефон и птичье гнездо.

Нашлось время и для развлечений. Волонтеры играли в крестики-нолики крышками от бутылок, мастерили игрушки из вторсырья и собирали пазлы с изображениями редких растений и животных.