218 единиц техники убирают выпавший снег с дорог Челябинска

За ночь было вывезено более полутора тысяч тонн осадков

Довольно снежной выдалась ночь на 5 января в Челябинске. Осадки продолжаются до сих пор и со сводками от Гидрометцентра — будут идти весь сегодняшний день.

Администрации районов отчитались городскому Комитету дорожного хозяйства об убранном за ночь снеге.

«В ночь, с 4 по 5 января, на улицах Челябинска работала 161 единица техники: 37 КДМ, 69 МТЗ, 27 погрузчиков, 26 самосвалов, 2 автогрейдера. В уборке было задействовано 65 дорожных рабочих. За ночь вывезено 1623 тонны снега», — сообщили в КДХ.

Днем же на улицах Челябинска работает 218 единиц техники: 46 КДМ, 90 МТЗ, 42 погрузчика, 36 самосвалов, 3 автогрейдера, 1 экскаватор. В уборке задействовано 265 дорожных рабочих. Очищаются дороги, остановки общественного транспорта, тротуары.

Помимо этого, на опасных участках дороги ведется подсыпка для предотвращения гололеда.