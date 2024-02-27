210 свадеб сыграли в Челябинской области в зеркальную дату в феврале

Это вторая такая дата в 2024 году

24 февраля в Челябинской области узами брака связали себя 210 пар. В Челябинске в зеркальную дату поженилась 61 пара. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Зачастую наибольшее количество свадеб играют именно в зеркальные даты. Считается, что союз, заключенный в такой день, будет долгим и крепким, а жизнь супругов — легкой.

Вообще, по словам нумерологов, каждый год имеет двенадцать зеркальных дат. В этом году наиболее приближенная к такой — 24.02.2024. Первой зеркальной датой было 24 января.