24 февраля в Челябинской области узами брака связали себя 210 пар. В Челябинске в зеркальную дату поженилась 61 пара. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.
Зачастую наибольшее количество свадеб играют именно в зеркальные даты. Считается, что союз, заключенный в такой день, будет долгим и крепким, а жизнь супругов — легкой.
Вообще, по словам нумерологов, каждый год имеет двенадцать зеркальных дат. В этом году наиболее приближенная к такой — 24.02.2024. Первой зеркальной датой было 24 января.