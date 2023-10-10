21 новый автобус закупят для пяти муниципалитетов Челябинской области до конца года

Новая техника поможет сделать доступнее многие отдаленные поселения

Златоуст, а также Красноармейский, Аргаяшский, Троицкий и Еманжелинский районы до конца года получат новые автобусы. Всего регион закупит для территорий 21 машину. Подробности сообщили в пресс-службах местных администраций.

Златоуст получит два новых автобуса «ЛиАЗ». Их задействуют на сельских маршрутах.

«Новые автобусы будут обслуживать пригородные направления, связав Златоуст с нашими сельскими территориями — Веселовкой, Центральным, Кувашами, Тундушом», — пояснил глава города Максим Пекарский.

В Еманжелинский район до планируют поставить девять новых автобусов. На 100 миллионов рублей закупят три машины марки VOLGABUS, оснащенных специальным оборудованием для комфортного проезда инвалидов-колясочников, и шесть ПАЗов. В райцентре действуют три маршрута, также есть рейсы в поселки Зауральский и Красногорский.

«Все маршруты очень востребованы жителями, особенно среди людей старшего поколения и школьников. Впервые в нашем районе автопарк обновляется такой современной и востребованной техникой», — отметил глава района Евгений Светлов.

Красноармейский район получит четыре новых автобуса ПАЗ. Техника будет ходить три раза в день на следующих маршрутах:

Миасское — Калуга-Соловьевка;

Миасское — Дубровка;

Миасское — Кирды;

Миасское — Жарки.

«Поступление новых автобусов позволит нам расширить транспортные возможности для жителей отдаленных населенных пунктов. Многие люди, проживающие там, испытывают затруднения с поездками в районный центр из-за ограничений в расписании и недостаточной доступности общественного транспорта. Благодаря новым маршрутам люди смогут добираться до районного центра в удобное время и с комфортом», — заявил глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

Для удобства пассажиров между селами Миасское и Калуга-Соловьевка поставят остановку, заверили в администрации района.

Аргаяшский район получит три новых ПАЗа. Их направят на наиболее загруженные маршруты:

Аргаяш — Кировский;

Аргаяш — Куянбаева;

Аргаяш — Байгазина.

В Троицкий район направят три микроавтобуса «ГАЗель».

«Благодаря поддержке губернатора Челябинской области А. Л. Текслера в Троицком районе начал формироваться собственный пассажирский автопарк», — отметили в пресс-службе районной администрации.

Автобусы, закупаемые для территорий, будут оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда.

Напомним, в этом году Челябинская область получила специальные казначейские кредиты от федерального правительства на сумму 1,2 млрд рублей. Эти деньги как раз направили на покупку автобусов для городов и районов региона. Всего территориям поставят 121 автобус.

О закупке новых автобусов ранее объявил глава Миасса Егор Ковальчук. Восемь новых машин привезут в город в начале следующего года.

Также о закупке 13 новых автобусов заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников.