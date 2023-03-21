21 марта — начало астрономической весны и день равноденствия

Это явление — самое время начать жизнь с чистого листа

Сегодня рано утром, 21 марта, наступило весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы, когда почти во всех странах день и ночь длятся одинаковое количество времени, а в Северном полушарии начинается астрономическая весна. Подробнее о том, что это за явление и почему считается, что весеннее равноденствие — это отличный повод начать жизнь заново, — в материале ИА «Первое областное».

Весеннее равноденствие

В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике, то есть траектории своего годичного движения по небесной сфере, переходит из Южного полушария в Северное. В момент такого прохождения оно одинаково освещает оба полушария планеты. И день, и ночь и в Южном, и в Северном полушарии в этот день длятся одинаковое количество времени — по 12 часов.

В день весеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая весна, дни становятся длиннее и теплее, а в Южном — астрономическая осень, где происходит все наоборот.

Каждый год дата и время весеннего равноденствия разные, однако почти всегда это событие происходит в двадцатых числах марта. В этом году равноденствие произошло 21 марта в 2:25 по челябинскому времени.

Традиции дня весеннего равноденствия

Еще до того, как ученые смогли объяснить явление равноденствия, наши предки считали день, когда темная часть суток равна светлой, магическим. Они проводили различные языческие обряды и ритуалы, которые символизировали очищение и возрождение. Также они приносили жертвы своим богам и просили их о хорошем урожае и здоровых детях.

И сегодня считается, что день весеннего равноденствия обладает особой энергетикой и загаданное обязательно сбудется. Часто практикуют медитации, во время которых необходимо максимально расслабиться и в деталях представить себе ту жизнь, которую хочется. Считается, что вскоре человек заметит позитивные изменения.

Кроме того, перед днем весеннего равноденствия необходимо очистить от негатива свои мысли, прибраться в квартире, отдать все долги, обновить гардероб и начать жизнь с чистого листа. Эти традиции пришли от иранских и тюркских народов, у которых весеннее равноденствие совпадает с Наврузом — встречей Нового года. В сам праздник семьи собираются за большим праздничным столом, на котором блюда преимущественно из растительных продуктов.

Запреты

В этот день лучше не стричь волосы и ногти, не делать маникюр, так как различные процедуры могут плохо сказаться на их здоровье.

Не желательно в этот день злоупотреблять тяжелой пищей и алкоголем. Лучше отказаться от них совсем.

Кроме того, в день весеннего равноденствия следует отказаться от трат, в противном случае покупки, особенно крупные и необдуманные, могут плохо отразиться на финансовом благосостоянии.

А еще в этот день не следует начинать новые дела, иначе они не заладятся.