208 единиц техники очищали от снега региональные дороги Челябинской области

Минувшей ночью уборка осадков велась и в областном центре

Минувшей ночью снегопад начался во всех районах Челябинской области. Как обычно, дорожники не стали ждать утра и уже с ночи начали бороться со стихией. Рассказываем, сколько единиц техники убирали региональные дороги и сколько машин вышли на борьбу со снегом в областном центре.

«На региональных дорогах работали 208 единиц техники: 31 автомобиль „Урал — Тройка“, 84 КДМ, 58 снегоочистителей, 35 автогрейдеров. В отдельных районах снегопад продолжится и в течение всего дня 20 января. Подрядная организация выводит дополнительное количество снегоуборочной техники для работы в дневное время»,— сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

В Челябинске ночью дороги от снега расчищали 219 единиц техники, среди которых: 39 комбинированных дорожных машин, 72 трактора МТЗ, 34 погрузчика, 69 самосвалов, 5 автогрейдеров. Технике помогали 93 дорожных рабочих. Сегодня днем уборка продолжится.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция города Челябинска оказывает содействие специальным службам в очистке города от снега. Экипажи ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску сопровождают снегоуборочную технику для обеспечения ее беспрепятственного проезда и более качественной очистки дорог. Водители, не оставляйте свои автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной технике!»— напомнил начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Сергей Луценко.

Отметим, сегодня днем, 20 января, в Челябинске также прогнозируют снег. Подробнее о погоде можно узнать здесь.