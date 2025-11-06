2026-й станет Годом единства народов России

Инициативу поддержал президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о проведении в 2026 году Года единства народов страны. Соответствующее предложение на заседании Совета по межнациональным отношениям выдвинул атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты необходимых документов для реализации этой идеи.

Инициатива направлена на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия в России, а также на сохранение и развитие культурного многообразия народов страны.

На территории России сейчас проживают представители 180 национальностей. На территории Челябинской области — представители 130 национальностей, самые многочисленные из них — русские, башкиры, татары, украинцы, казахи и немцы.