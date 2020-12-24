2021 год станет Годом науки и технологий

Владимир Путин озвучил инициативу на заседании попечительского совета МГУ

2021 год в России будет объявлен Годом науки и технологий. Соответствующую инициативу озвучил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке Попечительского совета МГУ университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал он на заседании Попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

Напомним, 2020 год в России президентом РФ был объявлен Годом памяти и славы, а подготовка мероприятий была возложена на Российский организационный комитет «Победа».