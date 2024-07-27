Волонтеры везут продуктовые наборы в ПВР Карабаша

Волонтеры также помогут разбирать завалы на территории Киолима

Жители Киолима, чьи дома оказались в зоне подтопления, получат выплаты от государства. Помимо этого помочь пострадавшим спешат простые земляки, а также общественные организации.

Завод «Карабашмедь» с первых минут подключился к спасательной операции и организовал в заводском профилактории «Синегорье» пункт временного размещения эвакуируемых. Людям предоставлено горячее питание, питьевая вода.











В администрации Карабаша открыл пункт приема обуви и одежды — вещи сюда приносят со всего города. Вещи, кстати, несут в основном женские, а также детские, есть даже игрушки. Не хватает мужских вещей Волонтерский центр РМК «Сила Урала» привез в Карабаш две тысячи продуктовых наборов из Екатеринбурга. Наборы начали собирать еще ночью. В тот момент волонтеры не исключали, что число эвакуированных людей будет больше.

«Мы привезли в Карабаш 2000 продуктовых наборов. Но этим помощь не ограничится. Когда земля подсохнет, наши волонтеры поедут помогать разбирать завалы», — говорит руководитель волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников.

Жителям Киолима также активно помогают волонтеры «Карабашмеди». Приготовлено 300 продуктовых наборов, в резерве еще 900. В понедельник в рамках проекта «Вещь добра» в поселок привезут более 10 тонн одежды.

Молодой рабочий из Карабаша Сергей приехал в администрацию города на своей машине и с лодкой. Говорит, отпросился на заводе со смены, чтобы спасать людей. Если возникнет необходимость, мужчина готов работать плечом к плечу со спасателями.

«Я вижу, что беда объединила всех. Спасибо всем за готовность помочь», — поблагодарил волонтеров глава Челябинской области Алексей Текслер.





Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали в пункте временного размещения в Карабаше, пообщались с пострадавшими от наводнения жителями, а также с волонтерами. Жители Киолима попросили у губернатора помочь поселку с дровами. Алексей Текслер пообещал, что власти помогут.

Губернатор подчеркнул, что сейчас важно оперативно оказать киолимцам материальную помощь и продолжать работать над устранением последствий ЧП.

