200 тысяч южноуральцев вышли на шествие Бессмертного полка в Челябинске

Последний раз под открытым небом он прошел в 2022 году

В Челябинске более 200 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк». По всей области прошли памятные шествия. Корреспонденты «Первого областного» стали свидетелями величественного движения.

Шествие дошло до Вечного огня. По пути к нему горожане и гости города с удовольствием рассказывали нашим корреспондентам истории подвигов своих дедов и прадедов.

«Был таким хорошим специалистом, что с завода на фронт долго не отпускали», — говорит Александра Станишевская про своего деда Михаила Зарубежнова.

Михаил, в свою очередь, рвался защищать Родину. Тыл на фронт удалось сменить только в 1943 году. Он получил медаль «За отвагу». Благодаря его расчетам была разбита батарея и машина врага. Вернувшись с войны, Михаил Зарубежнов поднимал и воспитывал своих пятерых детей.

Семья Ананьевых пришла на шествие «Бессмертного полка» с портретом отца, деда, героя. С войны он вернулся инвалидом. Всю жизнь проработал ветеринарным фельдшером, умер в 1989 году. Его дочь рассказала, что внука назвали в точности в честь героя — Петр Егорович.

Большой фоторепортаж о мероприятии — здесь.