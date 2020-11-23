200 тысяч рублей «подарила» мошенникам жительница Челябинска

Злоумышленники позвонили ей и представились сотрудниками банка.

В Челябинске еще одна женщина стала жертвой мошенников. 33-летняя местная жительница перевела на счета злоумышленников 200 тысяч рублей. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на её имя мошенники оформили кредит. Для того чтобы средства якобы не попали к третьим лицам, женщине выдали инструкцию, согласно которой ей нужно было оформить кредит на себя и частями перевести на безопасные счета, с которых средства спишут для погашения займа. Челябинка поступила так, как ей рекомендовали, после чего поняла, что всё это время общалась с мошенниками. Женщина обратилась в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску.

«По данному факту возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия и разыскивают причастных к данному противоправному деянию.

Южноуральцам напоминают, что сотрудники службы безопасности банка никогда не просят производить манипуляции денежными средствами во время телефонного звонка, а также не запрашивают коды из смс-сообщений или данные карты. Если вы сомневаетесь, не является ли ваш собеседник мошенником, прервите разговор и позвоните на горячую линию банка, чтобы убедиться, в безопасности ли ваши средства.