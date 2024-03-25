200-граммовые огнетушители из Челябинска заинтересовали «Сколково»

Пожарная служба безопасности технопарка приняла решение воспользоваться инновацией

Инновационная разработка челябинской компании — ручные огнетушители — поступят на охрану «Сколково» по решению пожарной службы безопасности технопарка, сообщили в ООО «ИмпериалГрупп».

Огнетушители нового поколения представляют собой ручные аэрозольные устройства, которые весят всего 0,2 кг и могут носиться на ремне на поясе, что делает их простыми в эксплуатации.

«Принцип действия наших устройств основан на тушении возгорания с помощью аэрозоля. Смесь включает в состав химические элементы, которые, сгорая, создают горячий поток из скопления газов и твердых частиц. Такая струя обладает высоким гасящим эффектом, она останавливает цепные реакции, возникающие в точке возгорания, и устраняет реакции, которые способствуют стимулированию горения. За счет этого можно сразу устранить источник возгорания и не допустить распространение пламени дальше по территории», — говорят в компании.

Ликвидация очага возгорания аэрозолем высокоэффективна, материально не затратна и безопасна для использования в помещениях с ценным инвентарем и электронным оборудованием, не оставляет следов и не наносит вреда здоровью людей, добавляют разработчики.