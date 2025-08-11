20 тонн киргизской сливы не пустили в Россию на Челябинской таможне

Машину, которая следовала в Москву, остановили на полпути

На границе Казахстана с Челябинской областью в пункте пропуска «Бугристое» развернули машину с 20 тоннами сливы. Ввоз запретили из-за отсутствия в маркировке места происхождения плодов, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На Челябинской таможне 10 августа сотрудники Россельхознадзора вместе с погранслужбой ФСБ запретили ввоз партии слив из Киргизии. При проверке маркировки товара не нашли информации о месте происхождения подкарантинной продукции.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Машину со сливами вернули на территорию соседней страны.

Раннее в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 20 тонн дыни и 60 тонн свежих плодов дыни и арбуза.

Автор: Елизавета Михно