20 сентября Алексей Текслер вновь вступит в должность губернатора

Следить за инаугурацией можно будет в прямом эфире

В пятницу, 20 сентября, Алексей Текслер вступит в должность губернатора Челябинской области. Церемония инаугурации пройдет в оперном театре.

Напомним, Алексей Текслер был избран на второй срок, получив поддержку 1 миллиона 23 тысяч 767 южноуральцев. Как сообщал избирком, за победителя отдали голоса 81,28% избирателей.

Следить за тем, как губернатор вновь приносит присягу Челябинской области и южноуральцам, можно будет в прямом эфире. Трансляция будет вестись на ОТВ и 31 канале, а также на сайте 1obl.tv и в ТГ-канале «Смотри ОТВ», в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга «Гранада Пресс». Начало трансляции в 14 часов.