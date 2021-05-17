20 процентов россиян готовы поставить прививку от коронавируса ради поездки за границу

Соответствующие результаты показал опрос сервиса SuperJob

20% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет единственная возможность отправиться за границу. Причем мужчины заявляли о том, что поставили бы прививку, чаще, чем женщины. Соответствующие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, из 1600 опрошенных россиян 18% ответили, что сделают прививку в любом случае. 20%, или каждый пятый житель РФ, вакцинируется, если это будет единственной возможностью выехать за границу. 42% респондентов не будут делать прививку в любом случае, 20% затруднились ответить.

«Мужчины чаще женщин заявляли о готовности привиться как ради поездки за границу — 21 и 18% соответственно, так и без подобной причины — 20 и 16%. Вакцинироваться ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет, или 26%. Сделать прививку в любом случае чаще планируют граждане старше 45 лет — таких 24%»,— сообщают в пресс-службе SuperJob.

Каждый четвертый опрошенный с доходом более 80 тысяч рублей планирует сделать прививку в любом случае и каждый пятый — только если это станет единственной возможностью выехать за границу. 43% респондентов с зарплатой более 80 тысяч рублей не будут вакцинироваться вообще и 12% затрудняются ответить. 18% граждан с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в любом случае поставят прививку, 16% респондентов — с доходом до 50 тысяч рублей. Одинаковое число опрошенных — по 19% — с доходом до 50 и 80 тысяч рублей вакцинируются, если это необходимо для поездки за рубеж. 46% и 40% соответственно не планируют вакцинироваться вообще, 19% и 23% затрудняются ответить.

Что касается COVID-паспортов, 28% опрошенных уже их получили, 26% хотят получить. 29% такой паспорт не нужен, поскольку за границу они не собираются, а на работе его не требуют. Затруднились ответить 17% респондентов.