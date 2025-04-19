20-летний контрактник из Миасса вернулся из украинского плена

Парня искала его тетя

Сегодня, 19 апреля, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по схеме «246 на 246». В числе бойцов, которые в ближайшее время вернутся домой, — 20-летний контрактник из Миасса, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

Известно, что парень подписал контракт, а в октябре прошлого года оказался в плену. Бойца искала его тетя — единственный родственник. Когда парень перестал выходить на связь, она обратилась к омбудсмену за помощью.

«Она искала и ждала его возвращения. И дождалась!»— написала Юлия Сударенко.

Кроме того, российская сторона в преддверии Пасхи в качестве жеста доброй воли передала украинской стороне 31 раненого бойца в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.