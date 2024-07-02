«20 лет назад был влюблен в Светлану Ишмуратову»: спортивный журналист Виталий Визаулин — о профессии и вдохновении

Наш корреспондент пишет о спорте уже 25 лет

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет 160 национальных Союзов журналистов из 130 государств мира. Спорт — огромная сила, объединяющая болельщиков, адептов здорового образа жизни, патриотов.

Первому областному информагентству сегодня далеко ходить не пришлось — в нашей редакции уже не первый год трудится, или даже, не побоимся этого слова, пашет, спортивный журналист Виталий Визаулин. Именно он пишет трогательные интервью, живые заметки и горячие репортажи о достижениях спортсменов Челябинской области. Скромному по натуре, ему сложно говорить о себе, а брать интервью у человека, с которым работаешь бок о бок, оказалось еще сложнее. Но мы попытались, и Виталий поделился рассказом о своем пути в журналистику и некогда нежной влюбленности в биатлонистку Светлану Ишмуратову.

«Где-то с 12 лет я понял, что хочу быть именно спортивным журналистом. Деньги на карманные расходы я тратил на газеты. Покупал „Спорт-Экспресс“, вырезал из него заметки, клеил в тетрадь. Чертил таблицы с результатами игр и давал оценку матчам, игрокам», — рассказал Виталий.







В школе наш коллега учился плохо, занятия часто прогуливал и предпочитал проводить время с друзьями, в том числе и за спортивными играми.

«Занимался в трех секциях по футболу, немного в баскетбол играл, в теннис, но большой тяги к спорту не было, да и задатков, откровенно говоря, не было тоже. Но на любительском уровне с пацанами поиграть — это я завсегда, лишь бы не учиться», — делится журналист.

Виталий Визаулин в 11‑м классе понял, что все-таки стоит немного пересмотреть приоритеты и заняться учебой, чтобы поступить в университет на факультет журналистики.

«Я понимал, что это важный шаг на пути к освоению профессии. Отец-военный тогда сказал мне, что можно пойти в военное училище. Но я совсем не хотел туда. Грезил другим. И получилось. Не на бюджет, конечно, но на контрактную основу я прошел конкурс и поступил в ЮУрГУ», — рассказал Виталий.



Еще до поступления в университет будущий корреспондент с усердием занимался на курсах у корифея челябинской журналистики Аркадия Борченко во Дворце пионеров и школьников.

«Потом писал в газету Ленинского района, готовился к поступлению, понимал, что мне нужны публикации, чтобы хоть как-то скрасить впечатление от аттестата с обилием троек. Уже после первого курса отправился на практику в „Вечерний Челябинск“. Работал с утра до вечера, мне очень нравилось. И вот тогда я понял, что в нашей профессии обучение, при всем уважении, — совсем не главное. Важно набивать руку, постоянно писать, писать, писать. Много читать, интересоваться и снова писать», — поделился наш коллега.

После третьего курса Виталий в университете практически не появлялся и все время посвящал работе. Неизгладимым впечатлением для молодого журналиста стала встреча с известной спортсменкой, ныне двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Светланой Ишмуратовой.

«Я дважды брал у нее интервью и дважды оставался под большим впечатлением. Под впечатлением не только как от спортсменки, но и женщины. В спортивной газете был организован конкурс „Ужин с чемпионкой“, главным призом которого и был ужин со Светланой. Я отправил свою анкету уже после того, как прошло интервью. Из пятидесяти претендентов она выбрала меня», — вспомнил Виталий.

В костюме, с цветами этот 20-летний взволнованный парень отправился, можно сказать, на свидание с топовой спортсменкой. Они провели в ресторане пять часов, после чего Виталий предложил проводить спутницу на такси, однако биатлонистка предложила прокатиться на троллейбусе.

«Мы общались на ты, я уже собирался рассказать о своей симпатии, но сдержался. Думаю, Светлана и так это поняла. Но вот теперь, спустя 20 лет после этого ужина, мне не стыдно признаться, что да, тогда я был влюблен», — признался Виталий.

С этих пор каждое интервью со спортсменами, откровения чемпионов, их человеческие ценности и даже слабости и стали вдохновением для журналиста.

«Для меня главное в профессии — рассказывать о людях. А когда тебя благодарят за работу — это стимул расти дальше. В профессии я стараюсь быть лучше других — делать много эксклюзивов, искать подробности новостей, чтобы читатель понимал, что моя работа — это гарантия качества», — сказал Виталий.



Несколько лет назад Виталий Визаулин сотрудничал с одним издательством и написал книгу, но, к сожалению, по ряду причин она так и не была опубликована.

«Книга под моим авторством — это мечта моего отца. Сейчас его уже нет в живых, но его желание теперь все-таки исполнится. В прошлом году, памятуя о том, чего хотел папа, я согласился написать спортивный альманах о достижениях спортсменов Челябинской области. Альманах скоро будет издан», — поделился журналист.

Сегодня Виталий Визаулин не только большой профессионал, но и прекрасный семьянин, добрый папа двоих мальчиков.



