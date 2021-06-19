20 июня в ЧелГУ стартует приемная кампания

Поступить можно будет как в вуз, так и в институты и колледж

С 20 июня в Челябинском государственном университете стартует приемная кампания. Как сообщили накануне, 18 июня, в пресс-службе вуза, прием будут вести 13 факультетов, 4 института и колледж.

Учиться бесплатно по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в Челябинске смогут более тысячи человек. Причем не только в очном формате: бесплатные места будут и для тех, кто хочет учиться на очно-заочной форме.

«Для поступающих на контракт разработана дисконтная система, которая позволяет получить существенные скидки на обучение. Поступающие на бакалавриат и специалитет могут сэкономить до 20 800 рублей, в магистратуру — до 44 200 рублей, в аспирантуру — до 63 600 рублей. Скидку в 15% получат абитуриенты с инвалидностью по всем формам обучения: очной, очно-заочной и заочной. Впервые в этом году абитуриент может рассчитывать на рассрочку платежа, оплачивая обучение помесячно, поквартально или раз в полугодие»,— уточняют в пресс-службе ЧелГУ.

Передать необходимые документы, в число которых входят паспорт, СНИЛС, документ об образовании и подтверждение личных достижений, можно лично операторам приемной комиссии, в личном кабинете на сайте университета, через операторов «Почты России» или портал Госуслуг с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Часы работы приемной комиссии — с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 14:00 в субботу и воскресенье.