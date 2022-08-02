20 гражданских сотрудников военкоматов Челябинской области получат премии губернатора

Поощрение достанется лучшим в работе по военно-патриотическому воспитанию и обеспечению призыва

Из бюджета Челябинской области для поощрения гражданских сотрудников военных комиссариатов выделяется 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера было опубликовано на портале правовой информации.



Как следует из текста документа, губернатор выделяет 20 премий по 25 тысяч рублей лучшим сотрудникам военных комиссариатов региона, не являющимся военнослужащими. Премии положены за добросовестный труд, высокие результаты работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации мобилизационной работы, территориальной и гражданской обороны, за обеспечение призыва граждан на срочную военную службу.

Лучших будет определять комиссия, составленная из сотрудников областного военкомата и регионального министерства общественной безопасности, деньги премированным будут перечислены до конца сентября.

Напомним, в весеннюю призывную кампанию-2022 в армию и другие структуры, где предусмотрена срочная служба, должны были отправиться 3238 юношей из Челябинской области.