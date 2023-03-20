20-градусный перепад температур ожидается в Челябинской области 21 марта

Южноуральцев предупредили о гололеде

После небольшого похолодания в Челябинской области вновь заметно потеплеет. Во вторник, 21 марта, днем столбики термометров в регионе поднимутся до +10 градусов. Погода будет преимущественно солнечной, без осадков. Журналисту ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре, с чем связано изменение погоды.

«Мы находимся на периферии обширного антициклона, и в связи с этим будут наблюдаться большие амплитуды температур: ночные будут отрицательными — до −10°С, днем будет прогрев до положительных значений — до +8°С и выше»,— рассказали синоптики.

Действительно, предстоящей ночью местами в регионе еще будет довольно холодно. Например, в низинах температура опустится до −17°С. В целом по региону ожидается от −5 до −10 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до плюс 5—10 градусов, в низинах будет прохладнее — от 0 до +5°С. Синоптики обещают переменную облачность без осадков и гололед на отдельных участках дорог. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске во вторник также прогнозируют переменную облачность. Ночью ожидается минус 7—9 градусов, днем значительно потеплеет — до +9 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.