20-градусный перепад температур и туманы ожидаются в Челябинской области 3 февраля

День в регионе будет ясным

В пятницу, 3 февраля, в Челябинской области ожидается резкий перепад ночных и дневных температур. День будет солнечным и безветренным, местами ожидается туман, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −22°C, днем температура воздуха поднимется до минус 4—6 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность и неустойчивый ветер от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на пятницу также ожидается до −22°C, при этом днем 3 февраля будет существенно холоднее — до минус 10—16 градусов. День будет ясным. Ветер южного направления до 2 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров ночью опустятся до −19°C, днем температура поднимется до минус 7—12 градусов. Ясно, без осадков. Ветер южный до 2,5 метра в секунду.

Теплее всего в пятницу будет в Златоусте и Трехгорном — там днем прогнозируют до −3°C. При этом ночью ожидается до −14°C и −18°C соответственно. Солнечно, без осадков.

В целом в Челябинской области ночью синоптики обещают до −22°C, на юге — до −29°C. Днем потеплеет до минус 1—6 градусов, на юге сохранится более прохладная погода — до −12°C. Небольшая облачность, без осадков. Местами туманы и изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.