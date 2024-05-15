20-градусный перепад ночных и дневных температур ожидается в Челябинской области 16 мая

Дождей не будет

В четверг, 16 мая, в Челябинской области выдастся преимущественно солнечный и теплый день: столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Однако в ночные часы местами по-прежнему ожидаются заморозки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске составит от +1 до +3°C, местами возможны заморозки на почве до −1°C. Днем показания термометров поднимутся до +14...+16 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске достигнет +14°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточного направления до трех метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики также обещают облачную погоду без дождей. В городе потеплеет до +15°C. Ветер преимущественно юго-западный до четырех метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте приблизятся к +14°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков прибавится, но осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления до трех метров в секунду.

В Трехгорном потеплеет до +15°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западного направления до трех метров в секунду.

В Троицке день выдастся также без осадков. Показания термометров установятся в пределах от +16 до +17°C. Ветер преимущественно южный до трех метров в секунду.

В целом этой ночью температура воздуха в регионе будет варьироваться от 0 до +5°C, в отдельных районах заморозки до −5°C. Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный с переходом на западный до 3—8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.