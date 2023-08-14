20-градусный перепад ночных и дневных температур ожидается в Челябинской области 15 августа

Днем местами пройдет дождь

Во вторник, 15 августа, в Челябинской области температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ночью в отдельных районах по-прежнему будет холодно. Местами пройдут дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы ожидается плюс 12—14 градусов. Днем в регионе заметно потеплеет — воздух прогреется до плюс 27—29 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +29 градусов. Ветер западного направления до 2,5 метра в секунду.

В Златоусте сильной жары синоптики не обещают — температура воздуха составит плюс 23—25 градусов. Утром ясно, к вечеру небо затянется, но дождя не будет.

В Верхнем Уфалее также прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями, без осадков. День будет теплым — воздух прогреется до +27 градусов.

В целом в регионе в ночные часы ожидается плюс 10—15 градусов, в горах и низинах похолодает до +5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 26—31 градус. Также переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди с грозами. Ветер северного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.