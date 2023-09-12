20-градусный перепад ночных и дневных температур ожидается в Челябинской области 13 сентября

Ночью местами ожидается минусовая температура

В среду, 13 сентября, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +20 градусов. День будет преимущественно солнечным, а ветер — слабым. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на среду в Челябинске будет около +8°C, днем воздух прогреется до плюс 17—19 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается плюс 15—17 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северного направления до 3,2 метра в секунду.

В Златоусте ночью прогнозируют до −2 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов. Без осадков.

До +19 градусов потеплеет в Симе. Также без осадков.

В целом в регионе ожидается переменная облачность, без дождей. Температура в ночные часы составит от +5 до +10°C, при прояснении столбики термометров опустятся до +1°C. Местами прогнозируют заморозки до −2°C. Днем потеплеет до 15—20 градусов со знаком плюс. Ветер преимущественно северного направления 2—7 метров в секунду.