20-градусный перепад ночных и дневных температур и туманы ожидаются в Челябинской области 18 сентября

Погода сохранится солнечной

В среду, 18 сентября, в Челябинской области местами потеплеет до +21°C, в Челябинске ожидается около +20°C. Ночью местами сохранятся заморозки. Южноуральцев по-прежнему ждет солнечная и маловетреная погода.

Предстоящей ночью градусники в Челябинске покажут около +3°C, днем воздух существенно прогреется — до +20°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, до шести метров в секунду.

В Челябинской области также обойдется без дождей. Ночная температура установится в пределах от +1 до +6°C, в отдельных районах ожидаются заморозки до −3°C. Дневной прогрев составит от +16 до +21°C. Утром местами возможен туман. В северной половине области ветер юго-западный, от 1 до 6 метров в секунду, в южной — восточный, от трех до восьми метров в секунду.