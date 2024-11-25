20-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 26 ноября

Днем местами потеплеет до +3 градусов

Во вторник, 26 ноября, ночью в отдельных районах Челябинской области подморозит, днем температура будет варьироваться от −7 до +3°C. Погода сохранится солнечной и спокойной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −11°C. Днем температура установится в пределах от −1 до +1°C. Малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.

В Челябинской области градусники этой ночью покажут от −8 до −13°C, в низинах температура упадет до −19°C. Днем ожидается от −2 до +3°C, в низинах сохранятся более низкие значения — до −7°C. Малооблачно, осадков не предвидится. В утренние часы местами туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый, слабый.