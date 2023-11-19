20-градусный мороз прогнозируют в Челябинской области в ночь на 20 ноября

В регионе пройдет небольшой снег

В понедельник, 20 ноября, в Челябинской области ожидается до −10 градусов, ночью в регионе будет еще холоднее. День будет пасмурным, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −10...-15 градусов, при прояснении похолодает до −20 градусов. Днем будет от −5 до −10 градусов. Облачно с прояснениями, местами слабый снег. На дорогах гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник температура воздуха опустится до −12...-14 градусов, днем поднимется до −8 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, также возможны порывы до 11 метров в секунду.