20-градусный мороз и снег обещают в Челябинской области

К вечеру в некоторых районах прояснится

Сегодня, 6 декабря, в Челябинской области прогнозируют снежную и морозную погоду. Ветер будет несильным, но местами с порывами. На дорогах сохранится гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров и в утренние, и в дневные часы покажут около −18°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер преимущественно северного направления 3—8 метров в секунду.

Утром в Челябинской области синоптики обещают около −17°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем температура установится в пределах от −15 до −20°C, на юге будет выше — около −11 градусов. Пасмурно, местами небольшой снег, в горах осадки будут идти чуть сильнее. Местами метели. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров секунду.