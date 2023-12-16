20-градусные морозы сохранятся на юге Челябинской области днем 16 декабря

Осадков не будет

Сегодня, 16 декабря, в южных районах Челябинской области ожидается морозная погода. На остальной территории температура воздуха может подняться до −10 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около −22°C, днем поднимутся до −14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около −20°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики обещают до −10…−15°C, на юге отметка на градуснике будет варьироваться от −16 до −21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.