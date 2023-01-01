2 января в Челябинской области потеплеет до нуля градусов

Однако южноуральцев ждет еще одна холодная ночь

Новогодние праздники в Челябинской области будут холодными, за исключением нескольких дней. И потеплеет на Южном Урале уже в понедельник, 2 января. Но ближайшая ночь тем не менее будет холодной.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 2 января, по области сохранится морозная погода с температурой −14...-19 градусов. Пройдет небольшой снег.

А уже днем 2 января по области потеплеет до 0...-5 градусов. При этом усилится ветер, местами пройдет сильный снег, а кое-где вероятны метели.

В Челябинске 2 января ожидается температура −2...-4 градусов и сильный снег. В ночь на вторник, 3 января, температура воздуха слегка понизится до −7 градусов, а во вторник челябинцам обещают до −4 градусов холода. Дальше на Южный Урал опять вернутся морозы.

Если прогнозы синоптиков достоверны, ночь на вторник, 2 января, будет самой теплой за все январские праздники.