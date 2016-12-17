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В Челябинске отменены уроки для школьников обеих смен

В Челябинске отменены уроки для школьников обеих смен
Челябинск , морозы , отмена занятий , школа
23.12.2016 06:05:00

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Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Во 2 смену не учатся с 1 по 4 класс, 1 смена отменена целиком

Аномальные морозы в Челябинске продолжаются. Вчера казалось, что в городе теплеет, и сегодня уроки отменены не будут. Но подобный прогноз оказался нежизнеспособен – в Челябинске отменены занятия для всех классов 1 смены, также не учатся с 1 по 4 класс 2 смены.

4 день подряд в Челябинске отменяются занятия в школах, в городе сохраняются аномальные морозы. Все ученики 1 смены остаются дома. 2 смена отменена частично, но состояние дел может меняться по ходу дня.

Уважаемые челябинцы и гости города! По состоянию на 6:00 часов утра 23 декабря 2016 года занятия в школах города Челябинска отменяются с 1 по 11 классы первая смена, и с 1 по 4 классы вторая смена, – сообщает служба спасения Челябинска.

Более подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.

Фото: yapokupayu.ru

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