Челябинские школьники учатся во вторую смену в обычном режиме

Низкая температура не помешает детям получить знания.
Аномальный мороз в Челябинске третий день подряд отменяет занятия для школьников. Однако школьникам второй смены не повезло. Температура воздуха оказалась достаточной для того, чтобы все ученики отправились учиться.
20, 21 и утром 22 декабря в Челябинске школьники оставались дома
— По состоянию на 10:00 часов 22 декабря 2016 года занятия в школах города Челябинска второй смены проводятся в обычном режиме, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской службе спасения.
Подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.
Фото: maminazk.ru