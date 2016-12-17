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Челябинские школьники учатся во вторую смену в обычном режиме

Челябинские школьники учатся во вторую смену в обычном режиме
Челябинск , морозы , отмена занятий , школа
22.12.2016 10:24:45

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Низкая температура не помешает детям получить знания.

Аномальный мороз в Челябинске третий день подряд отменяет занятия для школьников. Однако школьникам второй смены не повезло. Температура воздуха оказалась достаточной для того, чтобы все ученики отправились учиться.

20, 21 и утром 22 декабря в Челябинске школьники оставались дома из-за мороза. Но сегодня те, кто учится во вторую смену, отправятся на занятия и будут получать знания. Не останутся дома даже ученики начальной школы.

— По состоянию на 10:00 часов 22 декабря 2016 года занятия в школах города Челябинска второй смены проводятся в обычном режиме, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской службе спасения.

Подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.

Фото: maminazk.ru

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