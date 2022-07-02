«В резервные дни возможность сдать ЕГЭ предоставляется выпускникам, которые не явились на экзамен или не завершили выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам», — замечают в пресс-службе.
Выпускники, не набравшие минимальные баллы для получения аттестата по одному или двум обязательным предметам после пересдач в резервные дни, смогут принять участие в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период в сентябре.
Ранее стало известно, что пять выпускников из Челябинской области сдали ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов.
Одного школьника выгнали с ЕГЭ по истории из‑за шпргалки. Ранее по этой же причине еще двух человек удалили с пересдачи ЕГЭ по математике в Челябинской области. Выпускники пронесли на экзамен еще и телефон.
Золотая медалистка из Челябинской области пожаловалась на заниженный балл по ЕГЭ. Девушка не смогла набрать 100 баллов из‑за спорного оформления задачи.