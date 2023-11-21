190 тысяч молодых южноуральцев занимаются волонтерством

Они помогают участникам СВО и нуждающимся землякам

Около 187 тысяч молодых южноуральцев вовлечены в волонтерскую деятельность и добровольчество, заявила во вторник, 21 ноября, заместитель начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области Татьяна Ковальчук.

Волонтеры и добровольцы участвуют в реализации самых разных программ. Одним из важных проектов уходящего года Татьяна Ковальчук считает проект «Формирование комфортной городской среды». Жители региона получили право самостоятельно выбирать общественные пространства, которые будут преображаться за государственный счет. Волонтеры рассказывали землякам о возможностях выбора и помогали голосовать. В итоге участие в голосовании приняли 500 тысяч жителей, это на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

Еще одно магистральное направление волонтерской работы — помочь участникам СВО и нуждающимся землякам. В Челябинске по адресу: улица Энгельса, 64, работает региональный штаб «Мы вместе», где волонтеры принимают гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, а также для нуждающихся семей.

На этой неделе в Челябинске пройдет традиционный слет волонтеров Южного Урала «Тепло». На него съедутся более ста активистов из разных территорий. Волонтеры будут делиться опытом и подводить итоги 2023 года.