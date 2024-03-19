19 марта в Челябинской области будет ветрено

Столбики термометров местами опустятся до 0 градусов

Сегодня, 19 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшое похолодание и сильный ветер. Где-то день будет пасмурным, а где-то небо довольно быстро прояснится. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром столбики термометров достигнут −3°C, днем воздух прогреется до +2°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −4°C, местами ниже. Днем температура будет переходить от минуса к плюсу: прогнозируют от −1 до +4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Жителей предупреждают о гололеде на отдельных участках дорог. Ветер северный, северо-восточный 6—11 метров в секунду.