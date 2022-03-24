19-летний боец из Магнитогорска погиб на Украине

Похороны Александра Бондарева пройдут 25 марта

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Магнитогорска Александр Бондарев. Как сообщили Первому областному информагентству близкие солдата, он будет похоронен на Левобережном кладбище у памятной стелы воинам-интернационалистам.



По данным источников ИА «Первое областное», Александру Бондареву было 19 лет. Он учился в Магнитогорском строительно-монтажном колледже, ушел в армию по призыву в конце 2020 года, затем подписал контракт.

Накануне, 23 марта, Магнитогорск простился со старшим лейтенантом Валерием Осколковым, выпускником городской школы № 60. Он также погиб в ходе специальной военной операции.