19 человек спасли от утопления матросы‑спасатели Челябинска

В мэрии подвели итоги купального сезона

Более 80 тысяч человек посетили официальные пляжи Челябинска летом 2024 года. Итоги купального сезона подвели в управлении безопасности жизнедеятельности города.

Напомним, в южноуральской столице было открыто 19 официальных специально оборудованных пляжей, где в обязательном порядке дежурили матросы-спасатели.

И как говорят в мэрии, дежурили они не зря: там, где работали стационарные посты, не допущено ни одной трагедии.

Всего с начала купального сезона спасатели 250 раз пришли на помощь отдыхающим, спасли от утопления 19 человек, в том числе 11 детей.