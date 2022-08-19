19 августа православные отмечают Яблочный Спас

Что нужно делать и что нельзя в этот праздник

В эту пятницу, 19 августа, православные россияне отмечают Преображение Господне. В Евангелии говорится, что в этот день Иисус Христос повел своих учеников на гору Фавор и предстал перед ними во всем величии. В народном календаре праздник больше известен как Яблочный Спас.

Люди воцерковленные в этот день несут яблоки в храм, чтобы их освятили. Считается, что освященные яблоки исполняют желания. Их можно съесть самому или раздать нуждающимся, родственникам, знакомым.

Если вы верующий человек и готовите выпечку с добавлением яблок, постарайтесь использовать постное тесто, так как праздничный день выпадает на Успенский пост.

А еще в этот день в семьях принято ходить на кладбище, чтобы почтить память предков.

В Яблочный Спас следует избегать тяжелой работы. Также лучше не пить спиртные напитки и не веселиться в шумных компаниях. Под запретом убийство всех насекомых.

Кстати, в августе православные отмечают не один, а три Спаса: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, а 29-го числа — Ореховый.