Люди воцерковленные в этот день несут яблоки в храм, чтобы их освятили. Считается, что освященные яблоки исполняют желания. Их можно съесть самому или раздать нуждающимся, родственникам, знакомым.
Если вы верующий человек и готовите выпечку с добавлением яблок, постарайтесь использовать постное тесто, так как праздничный день выпадает на Успенский пост.
А еще в этот день в семьях принято ходить на кладбище, чтобы почтить память предков.
В Яблочный Спас следует избегать тяжелой работы. Также лучше не пить спиртные напитки и не веселиться в шумных компаниях. Под запретом убийство всех насекомых.
Кстати, в августе православные отмечают не один, а три Спаса: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, а 29-го числа — Ореховый.
Между тем в мире 19 августа отмечают Всемирный день фотографии, День рождения русской тельняшки и Всемирный день гуманитарной помощи. Так что, как ни крути, а яблоками придется делиться.
Какой будет погода 19 августа, читайте в отдельном материале. Синоптики предупредили южноуральцев о ночных заморозках до −2 градусов и сильном ветре.