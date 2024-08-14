18 тонн зараженных нектаринов и слив привезли на Южный Урал из Узбекистана

В них нашли плодожорку и щитовку

В Челябинской области обнаружили несколько тонн фруктов, зараженных насекомыми-вредителями. Жучков и червей нашли в 16,6 тонны нектаринов и 1,2 тонны слив. Все они были привезены из Узбекистана, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Продажа нектаринов, зараженных восточной плодожоркой, пока приостановлена: они отправятся на фумигацию — карантинное фитосанитарное обеззараживание при помощи опрыскивания специальными средствами. После этого насекомые погибнут, а человеку есть такие фрукты будет не опасно — главное, хорошо их помыть.

А вот нектарины и сливы, облюбованные калифорнийской щитовкой, выпущены в оборот. Такие вредители не опасны для человека, но мы в редакции советуем хорошо мыть фрукты и срезать все пугающие на вид точки и пятна.