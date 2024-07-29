18 домов остаются затопленными в Ленинском районе Челябинска

Коллекторы не справляются с нагрузкой

За прошедшую неделю в Челябинске выпало 115 мм осадков — 133% от месячной нормы. Вследствие этого массово подтопило дома в Ленинском районе: там напряженная ситуация сохраняется на улицах Энергетиков и Кронштадтской, где вода остается примерно в 18 многоквартирных домах. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов назвал причиной сильного подтопления большой ремонт канализационных коллекторов по улицам Новороссийской, Барбюса. Из-за этого все стоки имеют больший объем и уходят по улице Машиностроителей.

«Усиливаем бригады на Барбюса, планируем в кратчайшее время все работы закончить. В школе № 75 развернут ПВР, там осуществляем прием заявок от населения по всевозможным вопросам, также желающие могут остаться здесь на ночлег», — добавил Александр Астахов.

Сотрудники службы спасения и 75-й школы привозят нуждающимся необходимые вещи, воду, убирают упавшие деревья. Управляющая компания осуществляет поквартирные обходы и собирает заявки по электроснабжению. Организована эвакуация пострадавших.

«Пока не запустим второй коллектор и не разделим эти канализационные стоки, которые сейчас бегут в сторону Новороссийской, Копейского шоссе, нам с ситуацией не справиться. Там осталось 200 метров, нужно закончить до конца недели и запускать, пусть даже пока без готового благоустройства», — поручила Наталья Котова.

Также глава города отметила, что необходимо помогать жителям подтопленных домов, по мере осушения подвалов — оперативно подключать электричество.