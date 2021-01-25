Почти две тысячи южноуральцев сдали тест на коронавирус в больших ТРК

Акцию повторят в следующие выходные

В минувшие выходные, 23 и 24 января, в крупных торгово-развлекательных комплексах региона проводили бесплатные исследования на новую коронавирусную инфекцию. У южноуральцев брали мазки, чтобы выявить жителей, бессимптомно переносящих COVID-19.



«В торговых комплексах за два дня 1772 человека сдали тесты ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. Все, у кого взяли анализы, смогут получить результаты в поликлиниках, к которым они прикреплены», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Бесплатное тестирование на ковид в ТРК региона впервые провели в январские праздники. Около двух-трех процентов участников акции, как оказалось, были заражены. После постановки диагноза все они остались дома и сели на больничный, чтобы не заражать друзей и коллег.

Акции в ТРК решили сделать постоянными. Очередное тестирование южноуральцев намечено на следующие выходные, 30 и 31 января. Список адресов, где будут дежурить бригады медиков, появится позже.

Свежая сводка Минздрава по коронавирусу в Челябинской области доступна по этой ссылке.



