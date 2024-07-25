172 пары зарегистрировали брак 24.07.24 в Челябинской области

Следующая красивая дата будет уже через месяц

Красивые и праздничные даты в ЗАГСах пользуются большой популярностью среди молодоженов, последняя такая дата выпала на 24 июля. В этот день на Южном Урале были зарегистрированы 172 союза, сообщил Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Также челябинцев просят не оттягивать подачу заявления на регистрацию брака в красивые даты, ведь их разбирают прежде всего. Кстати, следующая зеркальная дата — 24.08.24 содержит знак бесконечности «∞».

«Прямо сейчас влюбленные могут забронировать через Единый портал государственных услуг выбранную дату дистанционно или лично обратиться в любой отдел ЗАГС Челябинской области», — информирует ГК по делам ЗАГС Челябинской области.

Ранее комитет назвал самые популярные имена новорожденных.

Автор: Анастасия Нездоймина