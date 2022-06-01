1 июня в Миассе стартует купальный сезон. Завершится он 31 августа. Соответствующее постановление подписал глава города Григорий Тонких. В этом году для жителей Миасса подготовили 17 пляжей, отдых на которых безопасен. Где горожанам разрешено купаться, рассказали в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса.
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Ильмены» — озеро Ильменское;
- пляж базы отдыха «Автозаводской пляж» — озеро Большой Еланчик;
- пляж детского оздоровительного лагеря «Еланчик» — озеро Большой Еланчик;
- пляж закрытого поселка «Еланчик» — озеро Большой Еланчик;
- пляж базы отдыха «Золотые пески» — озеро Тургояк;
- пляж базы отдыха «Лесная поляна» — озеро Тургояк;
- пляж базы отдыха «Зелёный бор» — озеро Тургояк;
- пляж детского оздоровительного комплекса «Аленушка» — озеро Большой Еланчик;
- пляж «Жемчужина Урала» — озеро Тургояк;
- пляж «Золотой пляж № 1» — озеро Тургояк;
- пляж «Золотой пляж № 2» — озеро Тургояк;
- пляж «Золотой пляж № 3» — озеро Тургояк;
- пляж «Кедр» — озеро Тургояк;
- пляж «Фонград Резорт Отель» — озеро Тургояк;
- пляж «Лесное озеро» — поселок Верхний Атлян, разрез № 4;
- пляж «Солнечная долина» — река Сыростан;
- пляж «Мерцана» — озеро Тургояк.
Кроме того, проверен специалистами и пляж базы отдыха «Форелька» на озере Тургояк, там горожане также могут купаться.
«В Миассе продолжается приемка мест массового отдыха людей в летний период, поэтому список безопасных объектов пополнится. Приемка городского пляжа в районе улицы Туристов будет осуществлена в период с 1 по 4 июня 2022 года в зависимости от погодных условий. В настоящий момент идет благоустройство территории пляжа»,— уточнили в управлении.
Также в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса назвали места, в которых запрещено купаться. Среди них — река Миасс, озеро Ильменское кроме пляжа «Ильмены», Миасский городской пруд, Поликарповский пруд, пруд поселка Строителей, озеро Кошкуль и озеро Инышко.
В Челябинске также составили список пляжей, на которых жители смогут отдыхать. Сегодня глава города Наталья Котова проинспектирует новые пляжи.