17 пляжей подготовили к купальному сезону в Миассе

Публикуем список мест, где можно безопасно отдохнуть

1 июня в Миассе стартует купальный сезон. Завершится он 31 августа. Соответствующее постановление подписал глава города Григорий Тонких. В этом году для жителей Миасса подготовили 17 пляжей, отдых на которых безопасен. Где горожанам разрешено купаться, рассказали в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса.

Пляж детского оздоровительного лагеря «Ильмены» — озеро Ильменское;

пляж базы отдыха «Автозаводской пляж» — озеро Большой Еланчик;

пляж детского оздоровительного лагеря «Еланчик» — озеро Большой Еланчик;

пляж закрытого поселка «Еланчик» — озеро Большой Еланчик;

пляж базы отдыха «Золотые пески» — озеро Тургояк;

пляж базы отдыха «Лесная поляна» — озеро Тургояк;

пляж базы отдыха «Зелёный бор» — озеро Тургояк;

пляж детского оздоровительного комплекса «Аленушка» — озеро Большой Еланчик;

пляж «Жемчужина Урала» — озеро Тургояк;

пляж «Золотой пляж № 1» — озеро Тургояк;

пляж «Золотой пляж № 2» — озеро Тургояк;

пляж «Золотой пляж № 3» — озеро Тургояк;

пляж «Кедр» — озеро Тургояк;

пляж «Фонград Резорт Отель» — озеро Тургояк;

пляж «Лесное озеро» — поселок Верхний Атлян, разрез № 4;

пляж «Солнечная долина» — река Сыростан;

пляж «Мерцана» — озеро Тургояк.

Кроме того, проверен специалистами и пляж базы отдыха «Форелька» на озере Тургояк, там горожане также могут купаться.

«В Миассе продолжается приемка мест массового отдыха людей в летний период, поэтому список безопасных объектов пополнится. Приемка городского пляжа в районе улицы Туристов будет осуществлена в период с 1 по 4 июня 2022 года в зависимости от погодных условий. В настоящий момент идет благоустройство территории пляжа»,— уточнили в управлении.

Также в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса назвали места, в которых запрещено купаться. Среди них — река Миасс, озеро Ильменское кроме пляжа «Ильмены», Миасский городской пруд, Поликарповский пруд, пруд поселка Строителей, озеро Кошкуль и озеро Инышко.

В Челябинске также составили список пляжей, на которых жители смогут отдыхать. Сегодня глава города Наталья Котова проинспектирует новые пляжи.

