17 квартир в новом доме под Челябинском раздали сиротам

В Красноармейском районе прошло торжественное вручение ключей

В поселке Миасское 17 ключей от квартир в новеньком доме получили дети-сироты из Красноармейского района. Настоящим предновогодним подарком стали для них заветные квадратные метры своего жилья. О том, как радовались новоселы, рассказывает местная газета «Маяк».

Новый дом был построен в селе Миасском, его в ходе строительства инспектировал губернатор Алексей Текслер. Еще тогда глава Красноармейского района Сергей Сергеев рассказал, что часть квартир в доме будет выкуплена для детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья. Он пожелал новоселам счастливой жизни в своем «гнездышке».

23-летний Тимур Каримов — профессиональный военный, после армии остался служить по контракту. В 2022 году одним из первых отправился в зону спецоперации, но был ранен.

«Я стал сиротой в пять лет. Жил с братом моей мамы, родственники помогли и вырастили меня. В 17 лет я встал в очередь на получение жилья. И вот сегодня я здесь с заветными ключами в руках. Место моей боевой части в городе Кяхта Республики Бурятия на границе с Монголией. Именно оттуда я был отправлен в сторону города Изюма на территорию проведения СВО. Я не гнался за медалями, старался ответственно выполнять возложенные на меня, как на гранатометчика, задачи. В 2023 году был контужен и получил ранение в область сердца. Много времени провел в госпитале, но врачи мне сказали, что родился я в рубашке. После этого меня комиссовали. И я вернулся в родную область», — рассказывает Тимур.

В день получения ключей от квартиры в военном комиссариате Красноармейского района ему, награжденному медалью «За отвагу», вручено удостоверение ветерана боевых действий. После торжественной церемонии новоселы отправились осматривать новые квартиры.

Александр с супругой и трехлетней Миланой рады получению жилья. После Нового года будут заниматься обустройством квартиры. А пока не верят, что долгожданная мечта сбылась.

Рядом поселился Иван, который больше пяти лет ждал собственные квадратные метры. А сегодня отмечает, что не зря длилось ожидание.

«Я очень доволен. Квартира чистая, теплая, светлая. Планирую перебраться сюда, в свои 22 квадрата, после праздников. Уже начал подбирать мебель», — делится новоиспеченный хозяин.