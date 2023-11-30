17-градусный ночной мороз и ослабление осадков обещают в Челябинской области 1 декабря

Местами сохранится порывистый ветер

В пятницу, 1 декабря, снежный циклон покинет территорию Челябинской области. Интенсивные осадки прекратятся, а температура воздуха снизится. При этом в регионе сохранится порывистый ветер. Подробнее о погоде в первый зимний день рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 1 декабря пройдет слабый снег. Температура воздуха опустится до −10 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до −3...−5 градусов. На дорогах и тротуарах сохранится гололед. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается −3...−6 градусов и слабый снег. Ветер преимущественно южный до трех метров в секунду.

В Златоусте похолодает до −7 градусов. Синоптики также обещают небольшой снег. Ветер будет слабым.

В Карталах температура воздуха составит −2...−5 градусов. Возможен слабый снег.

В Аше столбики термометров будут постепенно пониматься и с −9 градусов к вечеру температура достигнет −2 градусов. Также слабые осадки.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью похолодает до −7...−12 градусов, при прояснении температура опустится до −17 градусов. Облачно, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Возможны слабые метели. Днем будет −1...−6 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В юго-западных районах осадки могут быть умеренными. Гололед. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.