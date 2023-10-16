17-градусное тепло и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 17 октября

День будет ясным

Во вторник, 17 октября, в Челябинской области ожидается теплая погода до +17 градусов. Осадков не ожидается. Но ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в Челябинске будет от +5 до +7°C, днем потеплеет до +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Миассе ночью около +4 градусов, днем — до +14 градусов. Ясно, без осадков. Ветер южный до 6 метров в секунду.

В Златоусте также ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Ветер южный до 5,9 метра в секунду.

До +17 градусов воздух прогреется в Аше. Утром и днем ясно, к вечеру образуется облачность. Ветер до 5,6 метра в секунду.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от +2 до +7°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 12—17 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 15—17 метров в секунду.