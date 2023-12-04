1600 дворников очищают от снега дворы Челябинска

В ближайшие дни начнется вывоз осадков

После снегопадов в Челябинске активно убирают не только дороги, но и дворы. Как сообщил 4 декабря на аппаратном совещании в администрации замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, в уборке задействовано порядка 1600 дворников и до 55 единиц спецтехники.

«В связи с выпадением обильного снега управляющим компаниям дано поручение сконцентрироваться на уборке дворовых территорий, в том числе с использованием механизированной техники. Снег пока не вывозят, заняты уборкой»,— уточнил Александр Астахов.

Глава города Наталья Котова поручила начать вывозить снег с дворовых территорий в ближайшее время — до наступления холодов.

Напомним, на уборку снега с дорог ежедневно выходят более 500 рабочих и 200 единиц техники. Осадки не только убирают, но и вывозят: только минувшей ночью дорожники вывезли почти пять тысяч кубометров снега.

Наталья Котова на аппаратном совещании поручила убирать не только снег, но и колейность.